Les prix à l’exportation et à l’importation poursuivent leur baisse

Photo : KBS News

Le mois dernier encore, les prix à l’exportation et à l’importation ont tous deux chuté, de 6 % et 1 % respectivement sur un an. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée.Conséquence directe, l’indice représentant la quantité de biens que le pays peut acheter à l’étranger avec l’argent gagné par la vente de ses produits hors des frontières a lui aussi reculé, et ce pour le 16e mois de suite. En effet, il est tombé à 92,27 points, en baisse de 5,1 % en glissement annuel.