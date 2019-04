Championnats d'Asie de cyclisme sur route : l’équipe sud-coréenne décroche l’or

Photo : YONHAP News

Les Championnats d'Asie de cyclisme sur route se déroulent du 22 au 28 avril à Tachkent, en Ouzbékistan. La Corée du Sud est montée sur la plus haute marche du podium hier, heure locale, dans l’épreuve par équipe féminine.Ses représentantes Na Ah-reum, Lee Ju-mi, Yu Seon-ha et Kang Hyun-kyung ont parcouru 30 km avec un temps de 38’28"53. Elles sont suivies par les Kazakhes et les Hongkongaises. Dans cette discipline, six athlètes se relaient à tour de rôle en tête de file, et le chrono est enregistré lorsque le troisième franchit la ligne d’arrivée. En ce sens, la victoire de la formation du pays du Matin clair, composée seulement de quatre membres, est plus que reluisante.L’équipe masculine, quant à elle, a décroché une médaille d’argent.