Les GI’s effectue un exercice avec le THAAD dans la base de Pyeongtaek

Photo : YONHAP News

Les troupes américaines installées en Corée du Sud ont mené la semaine dernière des exercices recourant au système de défense antimissile THAAD, dans la base de Pyeongtaek, à 70 km au sud de Séoul. Sur les photos publiées sur leur réseau social, on peut voir les lanceurs soulevés par une grue ainsi que des munitions factices chargées.L’armée américaine a rapporté que cette manœuvre avait pour but de maîtriser le processus de préparation de l’armement. Ce type d’entraînement exercé dans la base de Seongju, dans le sud-est du pays, a déjà été dévoilé fin 2018.Les forces sud-coréennes ont, quant à elles, expliqué qu’il s’agissait simplement d’un exercice régulier. Mais pour certains, l’opération revêt une importance plus grande, par exemple pour protéger la région métropolitaine. Ce qui est en effet impossible depuis Seongju, le THAAD ayant une portée maximale de 200 km.