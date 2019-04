Le processus « fast track » se heurte à des difficultés

Photo : YONHAP News

Le Minjoo et trois partis de l’opposition ont ratifié hier, chacun en assemblée générale, l’accord auquel étaient parvenus la veille leurs chefs de file pour faire de trois projets de loi qui fâchent les dossiers à examiner dans le cadre du système dit de « fast track », ou « processus accéléré ». Un accord vigoureusement contesté par le Parti Liberté Corée (PLC), la principale formation de l’opposition.Conformément à cela, deux commissions parlementaires concernées par les projets doivent désormais entamer les procédures nécessaires afin de prendre, pour de bon, cette voie rapide. Là aussi, leurs membres doivent s’y prononcer pour ou contre.Pour le moment, il ne semble pas y avoir de problème majeur pour traiter l’un des trois projets, à savoir la réforme de la loi sur les élections législatives. La présidente de la commission ad hoc chargée de ce dossier a d’ores et déjà proposé un amendement en ce sens.Cela dit, l’autre commission, celle des réformes judiciaires, se retrouve dans la tourmente. En cause, un de ses membres, Oh Shin-hwan, a martelé qu’il allait opposer son veto, bien que sa formation, le Bareun-Avenir, ait ratifié hier l’accord. La direction de ce deuxième mouvement de l’opposition a annoncé qu’il allait demander à Moon Hee-sang, le patron de l’Assemblée, de le priver du siège de la commission en question.Une annonce qui a aussitôt suscité de vives réactions d’indignation du PLC, qui a organisé un sit-in la nuit dernière au siège du Parlement en protestation contre l’accord en question. Ce matin, ses députés se sont rendus au bureau de Moon pour dissuader ce dernier d’accepter la demande du Bareun-Avenir.Les nuages noirs s’accumulent dans le ciel des politiques.