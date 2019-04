Sommet aujourd’hui entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine à Vladivostok

Photo : YONHAP News

C’est un événement. Kim Jong-un et Vladimir Poutine se rencontrent aujourd’hui à Vladivostok. C’est la première fois depuis huit ans que la Corée du Nord et la Russie organisent un sommet.Les discussions Kim-Poutine devraient commencer à 13h, heure locale, à l’université fédérale d’Extrême-Orient (UFEO). Elles devraient débuter par un tête-à-tête, avant d’être élargies à leur équipe respective. Avec au cœur de la conversation, selon le gouvernement russe, l’amélioration des relations entre les deux pays, la dénucléarisation de la péninsule et la coopération en matière de dossiers régionaux, entre autres.Poutine est attendu vers midi dans la ville portuaire. Quant au dirigeant nord-coréen, il y est arrivé hier après-midi à bord de son train spécial. Après une brève cérémonie d’accueil à la gare, Kim s’est aussitôt dirigé vers l’UFEO, où il loge.Interrogé par la télévision russe lors d'un arrêt de son train en route, il a déclaré espérer un sommet très utile pour maintenir, de manière stable, la situation régionale.A l’issue de sa rencontre avec le chef du Kremlin, il devrait séjourner encore un ou deux jours sur place pour assister à des manifestations culturelles, visiter des installations économiques et le commandement de la flotte du Pacifique.Par ailleurs, ce n’est que ce matin que des médias nord-coréens ont relayé l’information.