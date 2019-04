Les « chemins de la paix de la DMZ », le nom officiel des trois nouveaux sentiers de la zone

Photo : YONHAP News

Les trois jolis sentiers de randonnée menant à la zone démilitarisée sur la frontière intercoréenne ont désormais un nom officiel. Ils s’appellent « chemins de la paix de la DMZ ». Une décision prise par le gouvernement.Selon ses explications, cette dénomination représente bien les vœux pour la paix, et la volonté de faire de ce symbole de la cicatrice de la guerre et de la division un lieu de paix. De plus, nombreux sont ceux qui la trouvent claire et concise, voire intuitive.Avant de la choisir, cinq ministères concernés, dont ceux de la Réunification et de la Défense, ont consulté les citoyens sur les réseaux sociaux et discuté aussi avec des experts, pendant une semaine.L’un des trois circuits sera ouvert aux randonneurs à partir de ce samedi, à l'occasion du premier anniversaire du sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un.