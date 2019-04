Samsung envisage d’investir environ 103 milliards d’euros dans les puces sans mémoire

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics projette d’investir d'ici 2030 133 000 milliards de wons, soit environ 103 milliards d’euros, dans le développement de semi-conducteurs non-mémoire, tel que les unités centrales de traitement (UCT), et d’embaucher 15 000 experts du secteur.D’après l’annonce faite hier par le numéro un mondial dans le segment de la mémoire, 73 000 milliards de wons, l’équivalent de 56,5 milliards d’euros, seront versés à la recherche et développement (R&D), et 60 000 milliards de wons, soit 46,4 milliards d’euros, à l’extension des usines de production.Si ce projet se concrétise comme prévu, près de 420 000 emplois pourraient être créés de manière indirecte, selon l’estimation de Samsung.Avant cela, le gouvernement avait annoncé qu’il allait soutenir cette industrie de pointe et le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l'Energie envisage de dévoiler un plan en ce sens dans le courant de la semaine prochaine.