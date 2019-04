Pyongyang remplace le chef du département du front uni Kim Yong-chol

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a remplacé le chef du département du front uni Kim Yong-chol, chargé des relations avec Séoul et Washington, par Jang Kum-chol, actuellement membre du Comité nord-coréen pour la paix en Asie-Pacifique. C’est ce qu’a rapporté hier le Service national du renseignement (NIS) devant la commission parlementaire compétente.Kim, qui est également vice-ministre du comité central du Parti des travailleurs, était l’un des principaux négociateurs nucléaires avec les Etats-Unis. Ainsi, ce remplacement laisse supposer qu’il s’agit d’une des conséquences de la déconvenue du dernier sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, tenu fin février à Hanoï au Vietnam.Par ailleurs, Kim Yong-chol ne fait pas partie de la délégation accompagnant le dirigeant nord-coréen à son déplacement à Vladivostok en Russie, alors qu’il était présent aux trois sommets intercoréens, aux quatre sommets avec Pékin, et enfin aux deux sommets avec Washington. Mais, toujours d’après le NIS, étant donné qu’il garde ses autres postes clés, dont celui de vice-ministre du comité central du Parti des travailleurs ou de membre de la Commission des affaires de l’Etat, il est difficile d'en déduire qu'il a été éloigné du pouvoir exécutif.Interrogé sur l’impact possible de cette nomination sur les pourparlers à venir avec le Nord, un responsable du département d’Etat américain a répondu que Washington restait prêt à poursuivre des discussions constructives avec Pyongyang en dépit de ce changement d’interlocuteur.