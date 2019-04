Pompeo : la dénucléarisation nord-coréenne dépend de la décision stratégique de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a déclaré, hier, heure locale, que la dénucléarisation de la Corée du Nord dépendait de la « décision stratégique » de son dirigeant Kim Jong-un, et qu’il y avait encore une opportunité pour un changement de paradigme sur la stratégie dans la péninsule.Au cours d’une interview avec la chaîne de télévision américaine CBS, Mike Pompeo a également estimé que les négociations à venir avec Pyongyang seraient jalonnées de défis difficiles à relever. Et d’ajouter que l’échéance des pourparlers n’étaient pas fixée, et ce afin d’éviter d’aboutir, comme par le passé, à un nouvel échec.Interrogé sur les dernières nouvelles du pays communiste, notamment le remplacement de l’un de ses négociateurs avec Washington, Kim Yong-chol, le tir d’essai d’une nouvelle arme ainsi que le sommet nord-coréano-russe qui se tient aujourd’hui, le chef de la diplomatie américaine a répondu avoir déjà connu de telles réactions de la part de Pyongyang, en estimant que le schéma actuel n’était pas très différent.