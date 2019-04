Le gouvernement présente au Parlement son projet d’additif au budget

Photo : YONHAP News

Le gouvernement doit soumettre aujourd’hui à l’approbation parlementaire son projet de budget supplémentaire finalisé hier en conseil des ministres. Un budget qui s’élève à 6 700 milliards de wons, l’équivalent de 5,2 milliards d’euros.L’exécutif et le Minjoo, la formation au pouvoir, souhaitent que l’Assemblée nationale l’avalise en session extraordinaire de mai. Pour eux, le temps presse pour aider en particulier les habitants de la province de Gangwon touchés par les feux de montagne au début du mois et pour faire face, de façon préventive, aux risques de conjoncture difficile.Cela s’annonce toutefois délicat, puisque le Parti Liberté Corée (PLC), la principale formation de l’opposition, menace de bloquer les travaux parlementaires. En cause : l’accord intervenu entre le Minjoo et les trois autres forces de l’opposition sur le processus « fast track ».Normalement, après que le gouvernement présente le projet au Parlement, le Premier ministre s’exprime d’abord devant les députés, puis les commissions parlementaires concernées commencent à l’examiner, avant qu’il ne soit débattu en séance plénière.