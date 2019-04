KIDD : l’accord militaire intercoréen contribue à la détente dans la péninsule

Photo : YONHAP News

De hauts responsables du ministère sud-coréen de la Défense et du Pentagone se sont retrouvés mardi et mercredi à Washington pour le « Dialogue de défense intégrée », connu sous son sigle anglais « KIDD ». Il s’agissait de sa 15e édition.L’accord militaire intercoréen signé en septembre dernier à Pyongyang s’est aussi invité dans leurs discussions. Les deux parties ont alors estimé qu’il avait contribué à l’apaisement des tensions militaires et à l’instauration de la confiance dans la péninsule. Et de s’engager à poursuivre leur communication et leur coopération dans l’ensemble des processus de son application, et à maintenir en même temps leur posture de défense combinée. L’administration Trump s’était pourtant opposée au pacte, estimant que ce serait se priver d’un moyen de pression sur le régime de Kim Jong-un.Les deux alliés ont également fait le point sur la préparation du transfert conditionnel, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel en temps de guerre (Opcon) dans la péninsule. Ils ont alors confirmé qu’un progrès considérable y avait été enregistré, et promis d’accélérer leurs efforts communs afin de satisfaire les conditions nécessaires. Justement, pour ce faire, Séoul et Washington ont décidé de vérifier leur « capacité opérationnelle initiale » lors de leur prochain exercice conjoint de commandement, programmé en août.La rencontre de Washington a aussi été l’occasion pour la Corée du Sud et les USA de reconfirmer leur objectif commun, qui est de dénucléariser complètement la péninsule et d’y pérenniser la paix. Dans le même temps, les deux pays se sont accordés à dire qu’il est important de continuer à appliquer les résolutions de sanctions onusiennes jusqu’à ce que Pyongyang honore les obligations internationales en vue de se dénucléariser. Pour eux, l’alliance Séoul-Washington est bel et bien le pivot de la paix et de la stabilité dans la péninsule comme en Asie du Nord-est.