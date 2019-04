Sommet Pyongyang-Moscou : ce que nous dit la liste des membres de la délégation nord-coréenne

Photo : YONHAP News

D’après le gouvernement russe, le sommet Pyongyang-Moscou portera sur l’amélioration des relations bilatérales, la dénucléarisation de la péninsule ainsi que la coopération dans la région. Un coup d’œil sur les membres de la délégation nord-coréenne accompagnant leur dirigeant devrait nous permettre d’en savoir un peu plus.D’abord, sur le plan diplomatique, le ministre et la vice-ministre des Affaires étrangères, Ri Yong-ho et Choe Son-hui, figurent sur la liste. Comme il s’agit de personnages clés dans les négociations nucléaires avec les Etats-Unis, Kim Jong-un devrait s’accorder avec son homologue russe Vladimir Poutine sur la nécessité d’assouplir les sanctions visant son pays dans ce processus.La coopération économique, notamment dans les domaines du ferroviaire et des énergies, devrait être également abordée : Kim Phyoung-hae et O Su-yong, vice-présidents du Comité central du Parti des travailleurs chargés respectivement des nominations et de l’économie, accompagnent leur jeune leader.Enfin, la présence de la directrice de l’orchestre Samjiyon, Hyun Song-wol, et du chef d’état-major général de l’armée nord-coréenne, Ri Yong-gil, laisse supposer que les échanges dans les domaines culturel et militaire devraient être discutés.Autre fait à noter : l’absence du vice-ministre du comité central du Parti des travailleurs, Kim Yong-chol. Selon les services secrets sud-coréens, Kim a été récemment remplacé par Jang Kum-chol, membre du Comité nord-coréen pour la paix en Asie-Pacifique, pour son poste de chef du Département du front uni chargé des relations avec Séoul et Washington.