« Mer du Japon » : les fans de BTS obtiennent la correction d’une vidéo de la chaîne CBS

Photo : KBS News

La chaîne de télévision américaine CBS a dû corriger l’appellation de la mer située entre la péninsule coréenne et l’archipel nippon, de « mer du Japon » à « mer de l’Est ». Et ce à la demande des fans du boys band sud-coréen BTS.CBS avait publié lundi dernier une vidéo de l’interview avec le groupe de k-pop dans laquelle les eaux entre Séoul et Tokyo étaient marquées par la seule appellation « mer du Japon ». Ce qui a suscité la réaction des Army, le fan-club du septuor et celle des internautes sud-coréens. Ils ont alors exigé la correction du nom du territoire en question sur le compte de réseau social du programme américain. Celui-ci a mis en ligne une nouvelle version de la vidéo incriminée.Le Réseau des organismes bénévoles de Corée (VANK) a noté que c’était le résultat des efforts de la part des internautes et des fans coréens. Ce dernier a également affiché son intention de faire connaître aux principales chaînes étrangères la légitimité de l’appellation « mer de l’Est ».