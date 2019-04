Scandale de la liste noire : l'ex-ministre de l'Environnement et l'ancienne secrétaire présidentielle inculpées

Photo : YONHAP News

L’ancienne ministre de l'Environnement, Kim Eun-kyung, et l’ex-secrétaire présidentielle chargée du personnel, Shin Mi-sook, ont été inculpées aujourd’hui pour ingérence dans la nomination des membres d’institutions sous la tutelle du ministère.Si l'on en croit le bureau du procureur du district est de Séoul, Kim et Shin auraient forcé des cadres embauchés sous l’ancien gouvernement de Park Geun-hye à démissionner. Elles auraient été également impliquées dans l’embauche d’un certain candidat dans une organisation affiliée au ministère de l’Environnement.Toujours selon le Parquet, elles ont éliminé les autres postulants à l’entretien d’embauche lorsqu’un dénommé Park a été exclu de la course à l’étape précédente. Celui-ci a ensuite été nommé PDG d'une autre organisation rattachée au ministère, une décision qui aurait impliqué les deux femmes.Ces dernières ont toutefois nié les allégations d'abus de pouvoir au cours de l'enquête.