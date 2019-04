Kim Jong-un et Vladimir Poutine échangent sur la situation de la péninsule à Vladivostok

Photo : YONHAP News

Moscou va poursuivre ses efforts pour l’apaisement des tensions dans la péninsule. C’est ce qu’a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans son allocution lors d’un dîner offert en l’honneur de son homologue nord-coréen, actuellement en visite à Vladivostok en Russie.A son tour, Kim Jong-un s’est réjoui d’avoir eu des discussions sincères et approfondies sur les moyens visant à garantir la paix et la sécurité dans la péninsule et dans la région, les relations bilatérales ainsi que les questions internationales.Leur sommet a débuté vers 13h à l’université fédérale d’Extrême-Orient (UFEO) par un entretien en tête-à-tête qui a duré pendant près de deux heures, soit plus longtemps que prévu. Au sommet élargi qui s’est terminé vers 16h30, se sont notamment joints le ministre et la vice-ministre des Affaires étrangères de Corée du Nord, Ri Yong-ho et Choe Son-hui et leurs homologues russes.Avant d’entamer la réunion élargie, Vladimir Poutine a annoncé avoir échangé sur la situation de la péninsule, en particulier sur le rôle qu’il pourrait jouer pour l’évolution positive de la situation. Par ailleurs, au début de leur entrevue, le maître du Kremlin a estimé qu’il faudrait déployer beaucoup d’efforts afin de développer leurs relations bilatérales, notamment dans les domaines du commerce, de l’économie et des échanges humains.De son côté, Kim Jong-un a fait savoir que sa visite en Russie avait pour but de discuter des moyens visant à stabiliser la situation régionale et à la gérer ensemble. Le leader nord-coréen a également affirmé que cette rencontre permettrait de faire le point sur la question de la péninsule pour ensuite l’étudier conjointement tout en intensifiant les liens bilatéraux en général.C'est la première fois depuis huit ans que la Corée du Nord et la Russie ont organisé un sommet. Cette première rencontre Kim-Poutine est survenue alors que Pyongyang et Washington cherchent à combler les lacunes dans leurs négociations nucléaires, à la suite de l'échec du sommet de Hanoï en février.