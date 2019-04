Poutine : la dénucléarisation de la péninsule passe par la garantie du régime nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le président russe a affirmé, aujourd’hui, qu’il faudrait garantir le régime de Corée du Nord pour la dénucléarisation de la péninsule.Au cours de la conférence de presse tenue à l’issue du sommet nord-coréano-russe qui a eu lieu à l’université fédérale d’Extrême-Orient (UFEO), Vladimir Poutine a également souligné la nécessité de relancer les pourparlers à six, c'est-à-dire les deux Corées, les Etats-Unis, la Chine, la Russie et le Japon, afin de discuter des modalités de cette garantie.Sur le volet économique, le chef de l’Etat russe a fait savoir qu’il avait échangé avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un sur le projet de construction d’un gazoduc liant la Russie et la Corée du Sud à travers la Corée du Nord. Et d’ajouter que cette initiative est également conforme aux intérêts du pays du Matin clair.Enfin, le locataire du Kremlin a annoncé qu’il allait discuter avec la Chine et les Etats-Unis des résultats de la rencontre d’aujourd’hui en marge du sommet de la coopération internationale de la Nouvelle route de la soie, qui se déroulera demain et après-demain à Pékin.