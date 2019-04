A Vladivostok, Kim Jong-un et Vladimir Poutine affichent leur amitié

Photo : YONHAP News

Les dirigeants nord-coréen et russe ont profité de leur sommet, hier à Vladivostok en Russie, pour afficher au monde entier leur amitié particulière.Kim Jong-un et Vladimir Poutine se sont échangé des sabres, symboles de la confiance mutuelle, au cours du dîner qui a suivi leur réunion. Auparavant, le maître du Kremlin était arrivé 30 minutes plus tôt que son homologue nord-coréen à l’université fédérale d’Extrême-Orient (UFEO), le lieu de leur rencontre, afin d’accueillir ce dernier devant la porte.Aujourd’hui, les deux chefs d’Etat vont suivre, chacun de leur côté, un programme différent. Le président russe a mis le cap vers Pékin afin de participer au forum de la Nouvelle route de la soie, tandis que le leader nord-coréen devrait visiter différents endroits de Vladivostok, tels qu’un centre commercial ou un port de commerce extérieur. Il se peut également que Kim visite le commandement russe du Pacifique.