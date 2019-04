Kim Jong-un avertit : la paix dans la péninsule coréenne dépend de l’attitude de Washington

Photo : YONHAP News

Au cours de son sommet avec le président russe organisé hier à Vladivostok, le leader nord-coréen a déclaré que la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne dépendraient entièrement de l’attitude que les Etats-Unis adopteront prochainement. C’est ce qu’a rapporté la KCNA, l’agence de presse officielle nord-coréenne.A cette occasion, Kim Jong-un a accusé les Etats-Unis d’avoir adopté « une attitude unilatérale et de mauvaise foi » lors du second sommet entre lui et Donald Trump à Hanoï en février dernier. Il a ajouté qu’en conséquence, la situation dans la péninsule coréenne et dans la région avait récemment commencé à s’enliser et risquait de retourner au point départ. Ainsi, le numéro un nord-coréen a affirmé que son pays se préparait à toute éventualité.Selon la KCNA, les deux parties ont mené hier une discussion sérieuse en évaluant la situation politique de la péninsule, confrontée à un moment crucial.Par ailleurs, Kim Jong-un aurait invité Vladimir Poutine à se rendre à Pyongyang à une date qui lui convient le mieux. Une proposition que le maître du Kremlin aurait acceptée avec plaisir.D’après les médias nord-coréens, les deux alliés se sont engagés à prendre des mesures actives dans divers domaines afin de faire monter d’un cran leurs relations économiques et commerciales bilatérales basées sur la réciprocité.