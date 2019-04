Séoul défavorable à la reprise des pourparlers à six sur le nucléaire nord-coréen

Photo : KBS News

A l’occasion du sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, la Russie a évoqué la possibilité de relancer les pourparlers à six sur le dossier nucléaire nord-coréen.A ce propos, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères s’est montré défavorable à une telle éventualité. Selon lui, la méthode actuelle dite de « top down », à savoir l’approche du haut vers le bas, est indispensable au processus d’installation d’une paix durable dans la péninsule coréenne.Cette réponse est en phase avec la position du gouvernement. Celui-ci a une opinion négative sur les pourparlers à six et préfère maintenir le double canal de négociations, c’est-à-dire via les sommets Séoul-Pyongyang et Pyongyang-Washington.Pour rappel, il s’agit des pourparlers qui rassemblaient les représentants des deux Corées, des Etats-Unis, du Japon, de la Chine et de la Russie autour de la table de négociations. Lancés en 2003, ils restent au point mort depuis décembre 2008.