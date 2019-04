Moon Jae-in : un plan d’action sino-russe sur la dénucléarisation devrait être concerté avec Washington

Photo : YONHAP News

Pendant que les dirigeants nord-coréen et russe tenaient hier un sommet à Vladivostok en Russie, le président de la République a reçu à la Cheongwadae le secrétaire du Conseil de sécurité nationale russe, Nicolaï Patrouchev.A cette occasion, Moon Jae-in a affirmé que pour le moment, le plus urgent était de relancer le dialogue nord-coréano-américain. Et d’ajouter que le plan d’action commun que prépareraient la Russie et la Chine devrait être suffisamment concerté avec les Etats-Unis. Dans la foulée, il a demandé à Moscou d’en discuter en profondeur avec Washington en assurant que Séoul allait, à son tour, pleinement examiner cette initiative.Pour rappel, le 4 avril dernier, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Igor Morgulov avait fait savoir que son gouvernement était en train de préparer un plan d’action sur la question coréenne au sein du Conseil de sécurité de l’Onu, en soulignant que la dénucléarisation et la levée des sanctions étaient des processus liés l’un à l’autre.A propos du tête-à-tête entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine hier, le chef de l'Etat sud-coréen a souhaité voir ce sommet contribuer à relancer les pourparlers nucléaires entre Washington et Pyongyang en accélérant le processus de dénucléarisation de la péninsule.Enfin, Moon a formulé le souhait de tenir un sommet avec le maître du Kremlin en marge du sommet du G20 prévu en juin prochain à Osaka, au Japon, en invitant ce dernier pour une visite à Séoul.De son côté, un proche des proches de Poutine a répondu que Séoul et Moscou avaient pour objectif commun la dénucléarisation complète de la péninsule et l’installation de la paix. Et d’assurer qu’il ferait parvenir le plus vite possible les résultats du sommet Kim-Poutine d’hier par la voie diplomatique.Un peu plus tôt, Nicolaï Patrouchev a coprésidé, avec le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale Chung Ui-yong, une conférence sécuritaire de haut niveau à la Maison bleue. Il était question d’échanger en profondeur pendant plus de trois heures et demie sur la question de la péninsule, la situation en Asie du Nord-est, les relations bilatérales en général ainsi que les questions internationales.