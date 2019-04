Pyongyang aurait facturé 2 millions de dollars à Washington pour les soins de Warmbier

Photo : YONHAP News

Le Washington Post a révélé une tractation secrète menée dans l’affaire d’Otto Warmbier. Il s’agit du jeune étudiant américain, en voyage en Corée du Nord, arrêté en janvier 2016 et condamné à 15 ans de travaux forcés deux mois plus tard par le régime communiste.Selon le journal américain, la Corée du Nord aurait proposé aux Etats-Unis de libérer Warmbier en 2017, au moment où il était plongé dans le coma, à condition de lui payer 2 millions de dollars à titre de frais médicaux.Ainsi, Pyongyang aurait établi une facture à cet effet et exigé qu’une promesse de paiement soit signée par un responsable de l’Administration américaine avant que l’étudiant emprisonné ne regagne son pays. L’émissaire américain chargé de ramener l’étudiant aurait signé ce document sur ordre de Donald Trump. Pour rappel, Otto Warmbier est décédé six jours après son rapatriement en juin 2017.Le Washington Post a vivement critiqué la Corée du Nord. Selon lui, présenter une telle facture est « extraordinairement effronté, même pour un régime connu pour ses tactiques agressives ».Toujours selon la même source, la facture en question n’a jamais été dévoilée, ni en Corée du Nord, ni aux Etats-Unis. Elle a été envoyée au département d’Etat américain, et elle est restée non honorée jusqu’à la fin 2017. Il n'est donc pas possible de savoir si la facture a été réglée plus tard, et si cette question a été abordée dans le cadre de la préparation des deux sommets entre Kim Jong-un et Donald Trump.