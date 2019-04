Rapporteur spécial de l’Onu : il faut respecter les droits des travailleurs nord-coréens en Russie

Photo : YONHAP News

A l’issue de son sommet avec Kim Jong-un, Vladimir Poutine a déclaré que le sujet des travailleurs nord-coréens en Russie avait été abordé. Sans donner plus de détails. Ceux-ci doivent être rapatriés dans leur pays avant la fin de cette année, en raison de la résolution sur les sanctions contre la Corée du Nord, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies.A ce propos, la Voix de l’Amérique (VOA) a demandé hier son avis à Tomás Ojea Quintana, rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Corée du Nord. Dans sa réponse, il a souligné qu’il faudra respecter les droits des travailleurs nord-coréens concernant les conditions de travail et de vie quotidienne, les salaires et la liberté fondamentale.Selon la radio américaine, Quintana a lancé que la visite en Russie aurait été une occasion spéciale pour Kim Jong-un d’apprendre comment l’ex-URSS a pu démanteler ses camps de concentration, qui ressemblent aux actuels centres de prisonniers politiques en Corée du Nord.