Anniversaire du 1er sommet Moon-Kim : les médias nord-coréens appellent Séoul à plus d’autonomie

Photo : YONHAP News

A la veille du 1er anniversaire du 1er sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, les médias nord-coréens ont multiplié les propos critiques à l’égard de la Corée du Sud en l’appelant à régler les questions intercoréennes de manière plus « autonome ».Le site de propagande « Uriminzokkiri » a demandé à Séoul d’appliquer pleinement la déclaration de Panmunjom, le village de la trêve situé sur la frontière des deux Corées, où se sont déroulés les 1er et 2e sommets intercoréens, en ne se souciant plus de l’avis des autres. Il a appelé également à une attitude plus indépendante vis-à-vis des « agissements américains destinés à brouiller les relations intercoréennes ».Un autre média de propagande, « Meari », a pointé du doigt l’achat d’armes américaines qui « augmente la charge des citoyens sud-coréens et détruit la paix et la stabilité dans la péninsule », en le qualifiant d’« acte de soumission ».Enfin, « Aujourd’hui en Corée du Nord », un média en ligne, a fustigé « les instigateurs qui poussent à la division du peuple coréen » en demandant au gouvernement de Moon Jae-in de les sanctionner sévèrement.Hier, le Comité pour la réunification pacifique de la patrie, organe chargé des relations avec le Sud, a incriminé les récents exercices militaires aériens conjoints Corée-USA, en avertissant qu’« un tel acte de trahison pourrait plonger les liens intercoréens dans un danger irréversible ».