Han Kang nommée auteur de l’année pour le projet norvégien « Future Library »

Photo : YONHAP News

La romancière sud-coréenne Han Kang, lauréate du prestigieux Man Booker Prize en 2016, est devenue le cinquième auteur à contribuer à « Future Library ». Elle est également le premier auteur asiatique à être nommé ainsi.« Future Library » est un projet d’art d’intérêt public lancé en 2014 en Norvège. Il consiste à sélectionner chaque année un auteur pour les 100 ans à venir, et à publier une de leurs œuvres, inédite, à l’horizon 2114 avec un millier d’arbres plantés sur cette période dans une forêt des environs d’Oslo.L’organisateur invitera Han Kang à la « Forêt de la Bibliothèque du futur » le 25 mai pour une cérémonie officielle durant laquelle elle remettra son manuscrit jamais publié, qui restera scellé au cours des 95 prochaines années. Lors de cet événement, elle ne pourra dévoiler que le titre de son œuvre. Puis elle participera à une rencontre avec des lecteurs et à une séance d’autographes.La canadienne Margaret Atwood a été le premier auteur sélectionné pour ce projet, suivie du romancier britannique David Mitchell, du poète islandais Sjón, et de l’auteur et militant politique Elif Shafak.