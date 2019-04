Propriété intellectuelle : la Corée du Sud ne figure pas sur la liste de Washington des pays à surveiller

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud ne fait pas partie des « pays à surveiller » selon Washington en matière de propriété intellectuelle, et ce, pour la 11e année consécutive.Dans un rapport annuel dévoilé hier, heure locale, par le représentant au commerce des Etats-Unis (USTR), 11 nations ont été désignées comme des pays « à surveiller prioritairement », dont la Chine, l’Inde, la Russie ou encore l’Arabie saoudite, et 25 autres « à surveiller », tels que le Brésil, le Canada ou la Turquie.Concernant la Corée du Sud, le document a expliqué que les médicaments américains y sont traités sans discrimination, et que le gouvernement de Séoul a décidé de modifier un dispositif en faveur des entreprises pharmaceutiques domestiques ayant développé de nouveaux médicaments.