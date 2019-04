Washington souligne l’objectif commun : la dénucléarisation totale de la Corée du Nord

Photo : KBS News

Suite au sommet Pyonyang-Moscou, le Département d’Etat américain a réaffirmé la ferme volonté pour son pays de mener des concertation et coopération étroites avec les pays alliés et partenaires pour atteindre « l’objectif commun » de la communauté internationale. Il s’agit d’accomplir « la dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de la Corée du Nord ».Ainsi, Washington semble vouloir adresser un double message, alors que la Corée du Nord et la Russie tentent de se rapprocher davantage. D’une part, il s’agit d’avertir Moscou à ne pas faire cavalier seul parce que la coopération internationale est vitale pour régler le dossier nord-coréen. D’autre part, l’administration de Trump appelle le régime de Kim Jong-un à honorer sa promesse de se dénucléariser.