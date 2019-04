Hong Nam-ki participe au forum de la Nouvelle route de la soie à Pékin

Photo : YONHAP News

Le ministre des Finances, Hong Nam-ki, s’est envolé hier à Pékin afin de participer au 2e forum international de la Nouvelle route de la soie, qui se déroule dans la capitale chinoise demain et après-demain.A cette occasion, Hong, qui est également vice-Premier ministre à l’économie, va présenter les nouvelles politiques dites du Nord et du Sud de l’administration Moon Jae-in, destinées à promouvoir la coopération avec les pays de l’Asie centrale, la Russie, la Chine ainsi que les pays du sud-est asiatique.En marge de la conférence internationale, le ministre sud-coréen va également s’entretenir avec le vice-Premier ministre chinois Hu Chunhua, le gouverneur de la Banque d’investissement d’infrastructure asiatique (AIIB) Jin Liqun et le ministre britannique des finances Philip Hammond.A ce forum international organisé par la Chine seront présents 37 chefs d’Etat, les patrons des deux organisations internationales ainsi que des officiels de rang ministériel venant d’une centaine de pays.