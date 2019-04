Ouverture du Festival d’horticulture international de Goyang 2019

Photo : YONHAP News

Le Festival d’horticulture international de Goyang 2019 a ouvert ses portes aujourd’hui dans le parc du lac d’Ilsan, à Goyang, au nord de Séoul.La 13e édition se déroulera jusqu’au 12 mai sur le thème « la fleur, la paix et le futur ». Elle présente notamment le « Citizen Garden Show », à savoir une centaine de jardins conçus et réalisés par 339 citoyens de la ville de Goyang.A ce festival, le public pourra découvrir des jardins thématiques tels que « Du mont Halla au mont Baekdu », « Le futur jardin dans la péninsule coréenne », et « Le jardin aux plantes autochtones de la péninsule ».Le programme le plus populaire est l’exposition dédiée aux artistes d’horticulture du monde. Cette année ont été conviés sept artistes venant de Hongrie, de Belgique et du Japon, entre autres.