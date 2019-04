Le plus grand terminal de croisière du pays ouvre ses portes cet après-midi

Photo : YONHAP News

Le terminal de croisière du port d’Incheon, une agglomération située au nord-ouest du pays, va ouvrir ses portes cet après-midi.Capable d’accueillir un navire de croisière de 225 000 de tonnes, les plus grands au monde, ce terminal est le plus spacieux en Corée du Sud. D’une superficie de 7 364 m², il est bâti sur deux étages et la longueur de son mur intérieur est de 430 m.Il s’agit du premier terminal du genre dans la région métropolitaine, alors qu’il y en a un à Busan, au sud-est de la péninsule, deux sur l’île méridionale de Jeju, et un dans la ville de Sokcho sur la côte nord-est du territoire.Afin de célébrer cette inauguration, le bateau de croisière de 114 000 de tonnes, « Costa Serena » va appareiller avec 2 800 passagers à son bord pour une tournée à Shanghai en Chine et à Fukuoka au Japon qui durera pendant six jours.Après une cérémonie d’ouverture, divers programmes culturels tels que des feux d’artifices ou des concerts de chanteurs célèbres sont prévus.