« Fast track » : les affrontements entre le PLC et les autres partis s’intensifient

Photo : YONHAP News

Dernier rebondissement dans le bras de fer entre le Parti Liberté Corée (PLC), la 1e force de l’opposition, et les autres formations autour du lancement du « fast track ».Les quatre partis avaient convenu de lancer ce processus rapide jusqu’à hier afin de traiter promptement les trois projets de loi polémiques, à savoir la loi sur la réforme électorale, celle relative à la création d’un organe chargé de mener des investigations sur la corruption des hauts fonctionnaires, et celle sur la modification des pouvoirs d’enquête de la police et du Parquet.Or, la situation a tourné au vinaigre en raison du blocus musclé du PLC, qui a empêché bec et ongles la tenue de la réunion des deux commissions ad-hoc concernées dans la nuit de jeudi à vendredi. A cause de cet affrontement, l’Assemblée nationale n’a pas pu lancer la procédure en question à la date butoir.Le Minjoo, le parti au pouvoir, envisage de tenter d’ouvrir de nouveau les séances des deux commissions, respectivement chargées des réformes judiciaires et politiques. Et la formation présidentielle a également décidé d’accuser les membres du PLC qui ont empêché la tenue des réunions d’hier, et de faire de même si ce dernier récidive à l’issue de l’assemblée de ses députés convoquée ce matin.En face, le PLC a également organisé d’urgence la réunion de ses élus afin de réaffirmer sa ferme détermination à faire bloc face à cette tentative, qu'il qualifie de « coup d’Etat parlementaire ».