Les « collations » pour chats tirent la croissance du marché des animaux de compagnie sud-coréens

Photo : YONHAP News

Selon Euromonitor international, une agence spécialisée dans les études de marché, le marché sud-coréen des animaux de compagnie est estimé à 1 569 millions de dollars cette année. C'est un niveau deux fois plus élevé par rapport à 2011. Il a enregistré un taux de croissance annuel de 11 % au cours des cinq dernières années. Et son volume s’est élevé à 1 488 millions de dollars en 2018, soit une hausse de 6,3 % par rapport à l’année précédente.Le moteur de la croissance, ce sont les amoureux des chats, qui n’hésitent pas à ouvrir leur porte-monnaie pour leurs protégés. Selon l’étude, le marché aurait explosé avec l’arrivée de divers goûters pour les félins, notamment les friandises en tube, faciles à ingurgiter. Le marché des snacks pour chats s’est élevé à 45 millions de dollars en 2018, 6,7 fois plus qu’en 2015.