La confiance des consommateurs s’améliore pour le 5e mois consécutif

Photo : KBS News

Selon les dernières statistiques publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), l’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) a atteint 101,6 points en avril, soit en hausse de 1,8 point par rapport au mois précédent.Ainsi, le moral des consommateurs a continué à progresser pour le cinquième mois d’affilée, de sorte que l’optimisme domine pour la première fois en sept mois. Lorsque cet indice est supérieur au 100, cela signifie que les optimistes sont plus nombreux que les pessimistes.Selon la BOK, comme la mesure du CCSI porte sur le sentiment des gens à l’égard des éléments conjoncturels, il peut s’avérer contradictoire avec le taux de croissance enregistré à court terme. Ce qui fait allusion à l'annonce d'hier selon laquelle l'économie sud-coréenne a connu une croissance négative de 0,3 % au premier trimestre 2019. Et le progrès de la confiance s’expliquerait par l’espoir sur la prochaine rallonge budgétaire, par la stabilité des prix à la consommation et par celle des prix des logements.