Le 1er anniversaire de la déclaration de Panmunjom a été célébré au village de la trêve

Photo : KBS News

A l’occasion du premier anniversaire du sommet intercoréen du 27 avril 2018 et de la déclaration de Panmunjom, un événement commémoratif a été organisé samedi durant environ une heure dans la partie méridionale de ce village de la trêve.Sur le thème « Un long chemin, mais celui que nous devons prendre », la cérémonie a commencé par la projection de vidéos montrant les efforts déployés par les anciens présidents sud-coréens en vue de la conciliation entre les deux Corées. Les participants ont ensuite visionné les images des moments forts qui ont marqué la première rencontre entre Moon Jae-in et Kim Jong-un. Un concert de musiciens classiques et de chanteurs de pop sud-coréens, américains, japonais et chinois s’y est également déroulé. L’ambiance a battu son plein lorsque « Imagine », l'hymne à la paix de John Lennon, a résonné dans ce village situé à la frontière intercoréenne.Dans un message vidéo, le chef de l’Etat sud-coréen Moon Jae-in a insisté sur le fait que les engagements pris avec son homologue du Nord sont respectés l’un après l’autre, à commencer par le démantèlement des postes de garde dans la zone démilitarisée (DMZ) et l’installation du bureau de liaison intercoréen à Gaeseong.Un message de félicitations a également été envoyé depuis le Vatican. « Nous pouvons surmonter la division et la confrontation en déployant des efforts inlassables pour se diriger vers la cohésion et l’amitié », a affirmé le pape François.Séoul a notifié la tenue de cet événement à Pyongyang. Faute de réponse, la cérémonie du 1er anniversaire de la déclaration de Panmunjom s’est déroulée sans la participation du régime de Kim Jong-un.