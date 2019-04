John Bolton : les pourparlers à six ne sont pas notre choix de prédilection

Photo : YONHAP News

Washington n’écarte pas les pourparlers à six pour la dénucléarisation de la Corée du Nord. Pourtant, cette approche multilatérale, qui s’est soldée par un échec dans le passé, n'est pas son option favorite. C’est ce qu’a fait savoir John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, dans son interview avec Fox News dimanche.Il s’agit de la première réaction des Etats-Unis depuis que le président russe Vladimir Poutine a évoqué la reprise des pourparlers à six, à l’issue de son sommet tenu la semaine dernière avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Vladivostok.Cet appel a été grandement soutenu par les médias chinois. Ainsi, la relation entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie semble se consolider après l’échec de la deuxième discussion entre Trump et Kim.De son côté, le président américain Donald Trump, qui s’est entretenu en tête-à-tête avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe vendredi dernier à Washington, cherche à renforcer la coopération avec Tokyo au sujet de la dénucléarisation de la péninsule coréenne.Tous ces propos autour des pourparlers à six pourraient remodeler le mécanisme de négociation autour du dossier nord-coréen, qui est dans l’impasse depuis le sommet de Hanoï.