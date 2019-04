Une chaîne humaine pour la paix marque le 1er anniversaire de la déclaration de Panmunjom

Photo : YONHAP News

Afin de célébrer l’anniversaire du premier sommet intercoréen entre Moon et Kim qui s’est tenu le 27 avril 2018 à Panmunjom, le village de la trêve situé sur la frontière intercoréenne, une chaîne humaine longue de 500 km a été formée en Corée du Sud. Lancée par le « mouvement de la chaîne humaine pour la paix dans la DMZ », cette initiative a mobilisé environ 200 000 citoyens et représentants issus de divers milieux, allant de la religion jusqu’à la culture.Samedi, les participants se sont donné la main samedi dernier sur 500 km de long à partir de l’île de Gangwha, au large de la côte ouest, jusqu’au district de Goseong, dans la province orientale de Gangwon, qui abrite la zone démilitarisée (DMZ) et le « sentier de la paix » situé en son sein.Ce mouvement s’est étendu jusqu'à l’étranger. Environ 300 citoyens allemands et ressortissants sud-coréens se sont rassemblés à Berlin afin de former une chaîne humaine entre la porte de Brandebourg et la Potsdamer Platz, deux endroits symbolisant la division et la réunification de l’Allemagne.Une autre chaîne humaine a été organisée en plein cœur de Manhattan, à New York. Reliant le bureau de la Corée du Sud à l'Onu à celui de la Corée du Nord, les participants ont chanté ensemble « Notre rêve est la réunification » et « Arirang ».