Coup d'envoi d'un exercice naval multinational à Busan

Photo : YONHAP News

Un exercice naval regroupant des nations membres de l'Association des pays du sud-est asiatique (Asean) et d’autres Etats de la région Pacifique débute aujourd'hui, d'abord à Busan en Corée du Sud, puis à Singapour. En effet, le premier volet de l'entraînement, rassemblant dix navires venus de huit pays, se déroulera jusqu'au 2 mai sous la direction de Séoul.L'exercice multinational fait suite à sa première édition initiée il y a trois ans par dix pays de la région, dont la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon. Or, Tokyo ne participera qu'à la seconde étape de l'entraînement de cette année à Singapour. Cette présence partielle serait due aux relations entre les deux voisins, récemment détériorées. Elle pourrait s'expliquer par ailleurs par l'intention de l'archipel d'exhiber ses efforts déployés à mettre la pression sur la Corée du Nord. Effectivement, le deuxième volet de l'exercice qui commencera le 9 mai sera consacré au contrôle du transport maritime des articles interdits au commerce international.Dans ce contexte, la conférence sur la sécurité, prévue au début du mois prochain entre Séoul, Tokyo et Washington, est attendue avec une attention particulière.