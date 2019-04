Partage des coûts de la défense : Trump fait pression sur Séoul

Photo : YONHAP News

Le président américain ne cesse de mettre en avant la nécessité de revoir à la hausse la charge financière que le gouvernement sud-coréen doit assumer pour le stationnement des GI’s dans son territoire.« Nous perdons 5 milliards de dollars pour défendre un pays alors que ce dernier ne dépense que 500 millions de dollars », a déclaré Donald Trump dans son discours tenu vendredi dernier, heure locale, dans l'Etat du Wisconsin. Le locataire de la Maison blanche s’est engagé à demander au bénéficiaire d’augmenter sa part des coûts de la défense. Même si le nom du pays concerné n’a pas été évoqué, ces propos visent sans aucun doute la Corée du Sud.Face à cette déclaration, la presse américaine a pointé du doigt l’écart entre le chiffre avancé par Trump et celui réellement décidé au début de cette année. Rappelons que Washington et Séoul se sont mis d’accord pour que la contribution sud-coréenne augmente de 8,2 % par rapport à l'an dernier. Et l'accord actuel, qui arrive à échéance le 31 décembre prochain, doit être renégocié entre les deux alliés afin de déterminer la part des contributions de chaque pays à appliquer dès 2020.Par ailleurs, selon l’agence de presse UPI, le pays visé par le président américain serait l'Arabie saoudite. La chaîne de télévision en arabe Al Jazeera et sa consœur indienne NDTV ont également rapporté que Donald Trump avait déjà obtenu une hausse de 500 millions de dollars en faisant pression sur le roi d'Arabie saoudite.