La Corée du Sud développera trois satellites de taille moyenne de prochaine génération

Le gouvernement injectera durant les sept prochaines années 300 milliards de wons, soit environ 232 millions d'euros, dans le développement de trois satellites de 500 kg chacun. Et une souscription publique sera ouverte pour sélectionner le meneur du projet. C'est ce qu'a approuvé le ministère des Sciences et des TIC lors de la réunion du Conseil spatial national tenue vendredi dernier.Plus précisément, un peu moins de la moitié de cette enveloppe sera affectée dès cette année à la mise au point du premier satellite, dont le lancement a été fixé en 2023. Il sera équipé d'une caméra optique pouvant couvrir une bande de 120 km pour une précision d’image de 5 m, et ce pour surveiller les moissons ou les ressources forestières.Le deuxième satellite sera développé à partir de 2021 et intégré sur un véhicule de lancement coréen, contrairement aux deux autres. Et le troisième sera muni d'un radar d'imagerie à bande C d'une résolution de 10 m. Son objectif principal sera l’observation des cours d'eau et de l'environnement maritime. Le projet de construction débutera en 2022.