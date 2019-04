Ban Ki-moon se dit prêt à se consacrer à la lutte contre les particules fines

Photo : YONHAP News

Le Conseil national pour le climat et l'environnement, dont la mission est de lutter contre la pollution atmosphérique aux particules fines, a été inauguré aujourd'hui. C'est Ban Ki-moon, l’ancien secrétaire général des Nations unies, qui a pris les rênes de cette organisation affiliée à la présidence.Ban a annoncé que le conseil donnerait la priorité à une réponse rapide aux pics de particules fines, et ce par une approche globale. Il a souligné la coopération avec les pays voisins mais a également appelé à une réduction drastique de l’émission de ces polluants au niveau domestique.L'ancien patron de l'Onu a dit avoir partagé la gravité du problème avec le président chinois Xi Jinping au début de ce mois et le pape François le 11 avril, qui a déclaré à cette occasion que si Dieu pardonne toujours et que l'Homme le fait parfois, la nature, elle, ne pardonne jamais.