Panmunjom : le côté sud-coréen de nouveau accessible aux visiteurs dès le mois prochain

Photo : YONHAP News

Le village de la trêve de Panmunjom va de nouveau accueillir le public. A l’occasion de cette réouverture, de nouveaux endroits symboliques du 1er sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un deviendront accessibles aux visiteurs, comme le pont situé près de la ligne de démarcation sur lequel les deux hommes ont discuté, et le pin de la paix que ces derniers ont planté ensemble.Séoul voulait initialement rendre accessible les deux côtés de la JSA. Pourtant, les deux Corées et le commandement des Nations unies ne sont pas encore convenus de cette ouverture. Afin de doper la discussion trilatérale qui se prolonge, le gouvernement sud-coréen a décidé d’autoriser dans un premier temps la visite du côté sud-coréen. Il poursuivra ses efforts afin de l’élargir à l’autre côté de la frontière.Durant la première semaine du mois de mai, Panmunjom accueillera à titre pilote les élèves, avant de recevoir les visiteurs ordinaires. Afin de s’y rendre, il faut déposer une demande de visite sur le site du Service national de renseignement (NIS). Les étrangers peuvent également s’inscrire via les agences touristiques désignées par le gouvernement.