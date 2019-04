La nouvelle de la visite de Kim Jong-un en Russie diffusée très rapidement à la population

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a rendu public, dimanche soir, un film documentaire de 50 minutes sur le déplacement de son dirigeant en Russie. Soit dès le lendemain de son retour.Les images diffusées sur la Télévision centrale nord-coréenne montrent l'arrivée de Kim Jong-un à Vladivostok entouré des habitants de la ville et de la presse, rassemblés en masse. On y voit le leader nord-coréen autographier le livre qu'un participant russe a apporté lors du déjeuner organisé par le gouverneur de l'Extrême-Orient du pays.Kim III, vêtu d’un manteau noir, fait penser à son grand-père Kim Il-sung, le fondateur du régime. Une mise en scène voulue pour le présenter comme l'héritier légitime.A travers ce film, le royaume ermite a mis sous les projecteurs les relations amicales entre Pyongyang et Moscou ainsi que les résultats du sommet bilatéral.