Une pétition demandant la dissolution du PLC récolte plus de 400 000 signatures

Photo : YONHAP News

Une pétition a été déposée le 22 avril dernier sur le site internet de la présidence afin de réclamer la dissolution du Parti Liberté Corée (PLC), la 1e force de l’opposition. En l’espace de sept jours, elle a rassemblé plus de 400 000 signatures.A noter qu’une demande inscrite sur le site de la Cheongwadae doit obtenir plus de 200 000 signatures en un mois pour qu'elle y apporte une réponse.« Le PLC, composé de députés fortement rémunérés par l’argent des contribuables, entrave le processus législatif à la moindre occasion tout en empêchant le gouvernement de mettre en œuvre des mesures favorables à la vie de la population », a dénoncé le pétitionnaire.Cette demande a été lancée dans un contexte où le parti conservateur et les autres formations s’affrontent violemment autour du processus appelé « fast track », destiné à donner un coup d’accélérateur à l’adoption de propositions de loi cruciales, comme celle de la réforme électorale.