Le président Moon Jae-in reçoit son homologue chilien Sebastián Piñera

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue chilien Sebastián Piñera ont tenu ce matin un tête-à-tête à la Cheongwadae pour promouvoir le partenariat global de coopération, établi en 2004.Le locataire de la Maison bleue en a profité pour se féliciter de l'accroissement du commerce bilatéral, qui a en effet quadruplé depuis 2003, tout comme la collaboration dans différents domaines, dont le changement climatique. Le numéro un chilien a pour sa part adressé son respect pour tout ce que le pays du Matin clair a su construire, avant de soutenir les efforts déployés par Séoul pour réaliser la dénucléarisation complète et la paix permanente sur la péninsule. Et il a invité son interlocuteur à participer au sommet de l'Apec, prévu en novembre à Santiago.Moon et Piñera se sont mis d'accord pour améliorer l'accord de libre-échange entre Séoul et Santiago, qui, conclu en 2003, a grandement contribué à la multiplication des échanges et des investissements mutuels. Les deux leaders ont également discuté de l'éventuelle adhésion de la Corée du Sud comme membre associé à l'Alliance du Pacifique. Créée en 2012, cette communauté économique regroupe le Chili, la Colombie, le Pérou et le Mexique, et représente 38 % du PIB et 50 % du commerce de l'Amérique latine.A l'issue du sommet bilatéral ont été signés un accord sur la coopération dans la défense ainsi que trois protocoles d'entente, respectivement sur l'e-gouvernement, les TIC et les transports.