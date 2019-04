Chin Un-suk, compositrice en résidence à la Philharmonie de l'Elbe

Photo : YONHAP News

Chin Un-suk a été nommée compositrice en résidence pour les années 2019 et 2020 au NDR Elbphilharmonie Orchester – nouveau nom de l’Orchestre symphonique de la NDR – basé à Hambourg. La sud-Coréenne a été invitée avec d’autres compositeurs, dont Iannis Xenakis et Mieczyslaw Weinberg.Cette nouvelle a été dévoilée le 26 avril lors de la conférence de presse pour la nomination d’Alan Gilbert à la direction musicale de l’orchestre. Celui-ci apportera un éclairage sur les œuvres de la compositrice du pays du Matin clair lors des premiers concerts suivant sa prise de fonction, prévus les 6 et 7 septembre. En février prochain, seules les œuvres orchestrales composées par Chin, telles que Rocana ou Spira, seront interprétées à la Philharmonie de l'Elbe.Chin Un-suk a été récompensée par de nombreux prix de renom, à commencer par le prix Grawemyeyer, l’équivalent du prix Nobel dans le monde musical, en 2004, celui d’Arnold Schoenberg l’année suivante, et le prix Prince-Pierre-de-Monaco en 2010. Elle a vu rayonner son nom dans le monde entier en étant honorée par le prix Sibelius de Wihuri en 2017, et désignée cette année lauréate du prix Bach de la Ville libre et hanséatique de Hambourg. La cérémonie de remise de ce dernier est prévue le 29 novembre.