Hong Nam-ki présente une série de mesures pour soutenir l'économie du pays

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen va établir entre mai et juin des mesures pour chacun des domaines ciblés afin de relancer les investissements du secteur privé, notamment dans les PME-PMI. Il va également mettre en œuvre des politiques de promotion du secteur touristique, englobant les loisirs dans les stations maritimes et le tourisme montagnard, d'une part, et l'industrie des services, dont la biosanté ou la logistique, d'autre part.C'est ce qu'a annoncé le vice-Premier ministre à l'économie lors d'une réunion gouvernementale sur l'économie. Hong Nam-ki a d'ailleurs formulé sa préoccupation concernant l'évolution négative (-0,3 %) de la croissance du PIB, enregistrée au premier trimestre par rapport au précédent. Il a alors présenté des politiques destinées à renforcer la compétitivité des semi-conducteurs.Hong a également rendue publique une panoplie de mesures destinées à stabiliser les prix pétroliers, face au maintien des sanctions contre l'Iran, cette fois sans aucune exemption. Pour finir, il a appelé les partis politiques à adopter sans délai le projet de rallonge budgétaire déposé la semaine dernière.