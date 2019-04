Météo : une semaine en deux actes

Photo : YONHAP News

Cette dernière semaine d'avril s'ouvre sur un ciel menaçant. Les chances de précipitations demeurent toutefois faibles avant mercredi, pour la moitié nord du pays. Les habitants du sud, eux, ont déjà déployé leur parapluie, et ce jusqu'à demain matin.Le retour du soleil est prévu pour l'ensemble du territoire dès jeudi, et jusqu'à la fin de la semaine au moins.Le mercure est en forte baisse dans les régions touchées par la pluie : 14°C à Daejeon et à Daegu, 15°C à Busan cet après-midi. Dans la capitale, Séoul, on profite d'un agréable 19°C.