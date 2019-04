Journée des enfants : les grands-parents plus généreux que les parents

Photo : YONHAP News

A quelques jours de la Journée des enfants qui tombe chaque année le 5 mai, il semblerait que les grands-parents dépensent plus que les parents, mêmes pour acheter les cadeaux de leurs petits-enfants. En effet, BC Card, une société de paiement par carte du pays du Matin clair, a analysé des données de transactions effectuées par quelque 17 000 personnes entre avril et mai 2018 pour l'achat des cadeaux à cette occasion.Selon ces statistiques, il s'agissait en grande partie des parents avec 89 % des transactions, suivis par les grands-parents avec 7 %. Or, ces derniers ont dépensé pour leurs petits-enfants en moyenne 68 000 wons, soit l'équivalent de 53 euros, alors que les parents ont payé 49 000 wons, soit un peu moins de 40 euros, pour leurs enfants.Pour la fête des parents, célébrée le 8 mai, le profil type de l'acheteur était plutôt féminin et le plus souvent âgé d'une trentaine d'années. Les fleurs, les souvenirs ou les articles pour la décoration étaient les cadeaux les plus prisés lors de l'achat en ligne.Lors de la Journée des enfants l’an dernier, les papeteries, les salles de cinéma et de spectacle, ou encore l'hôtellerie ont enregistré une forte hausse de leur chiffre d'affaires. Quant à celle des parents, il s'agissait des pharmacies, des hôpitaux et cliniques, et des boutiques en ligne.