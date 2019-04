Moon Jae-in exprime des regrets à l’égard des affrontements politiques

Photo : YONHAP News

Le président de la République est sorti de sa réserve pour s’exprimer sur les conflits au sein de la classe politique. Moon Jae-in a en effet affirmé regretter que les affrontements s’enveniment, alors que les sud-Coréens souhaitent plus ardemment que jamais voir le gouvernement et l’Assemblée nationale joindre leurs forces pour sortir leur pays des difficultés économiques. Il a tenu ces propos hier au cours d’une réunion hebdomadaire avec son équipe de la Maison bleue.Le chef de l’Etat en a profité pour appeler aussi le Parlement à approuver au plus vite le projet gouvernemental de budget supplémentaire. Un budget qui, selon lui, a été élaboré pour protéger la population notamment des feux de montagne et des particules fines.Le Parti Liberté Corée s’en est pris au locataire de la Cheongwadae, en rejetant sur lui la responsabilité de la crise politique actuelle. Selon la première formation d’opposition, c’est la présidence qui a ordonné au Minjoo de passer au « fast track » les projets de loi visant à réformer le système électoral et judiciaire.