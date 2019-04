La production, la consommation et l'investissement ont progressé en mars

Photo : KBS News

La production industrielle sud-coréenne a progressé de 1,1 % en mars, portée notamment par le secteur tertiaire, l’industrie minière et les semi-conducteurs. C'est ce qu'a dévoilé aujourd’hui l’institut national des statistiques (Kostat) dans son rapport sur la tendance des activités industrielles.La vente au détail a également progressé de 3,3 % sur la même période, soit la hausse la plus importante depuis février 2015. Cette augmentation s’explique notamment par la vente de purificateurs d’air et de sèche-linge dopée face à la multiplication des épisodes de pollution aux particules fines. L’afflux de touristes étrangers dans les magasins de détaxe y a également contribué.L’investissement en biens d’équipement a lui aussi progressé de 10 % le mois dernier, notamment grâce aux équipements de transport. Il s’agit de l’augmentation la plus importante depuis mars 2017.Ainsi, la Corée du Sud voit les trois principaux indicateurs industriels s’envoler en matière de production, de consommation et d’investissement. Cette triple hausse a déjà été observée en janvier 2019.En revanche, les indicateurs de conjoncture économique poursuivent leur chute. L’indicateur économique coïncident, qui évalue la situation économique actuelle, continue de baisser pour le 12e mois consécutif. En mars, il a baissé de 0,1 point sur un mois. Il en va de même pour l’indicateur économique avancé, qui reflète l’activité économique à venir. Perdant 0,1 point, il a affiché un résultat négatif pendant 10 mois d’affilée.