Dénucléarisation : Mike Pompeo reconfirme le maintien des sanctions économiques contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a déclaré qu’afin de tenir un troisième sommet entre son président et le dirigeant nord-coréen, une atmosphère permettant de faire des progrès substantiels dans leurs discussions devrait d’abord être créée. Mike Pompeo a fait cette déclaration lors d’un forum organisé hier par le journal The Hill.Interrogé sur l’avenir des négociations sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, il a répondu que c’était un défi difficile et qu’il y avait des raisons pour lesquelles elles n’avaient pas encore abouti. Et de souligner une fois de plus la nécessité de maintenir les sanctions économiques contre le pays communiste pour l’amener à se dénucléariser.Le visage de la diplomatie américaine a aussi évoqué le fait que son équipe avait effectué des voyages non seulement au Japon et en Corée du Sud, mais également en Russie et en Chine pour travailler en coopération avec ces pays. Il a ainsi reconfirmé la politique de pression sur Pyongyang, alors que celui-ci cherche à obtenir les soutiens de Moscou et de Pékin.Au sujet de son départ réclamé par le régime de Kim Jong-un pour reprendre les négociations avec les Etats-Unis, Pompeo a catégoriquement rejeté cette demande. Il a en effet affirmé que c’était toujours lui qui était à la manœuvre des négociations, et que ce serait à son président Donald Trump d’en décider autrement.